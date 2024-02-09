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Gündem
AA 09.02.2024 11:30

Emine Erdoğan: 8 milyondan fazla kişi tütün bağımlılığından hayatını kaybediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Veriler, dünyada her yıl 8 milyondan fazla insanın tütün bağımlılığından hayatını kaybettiğini gösteriyor" dedi.

Emine Erdoğan: 8 milyondan fazla kişi tütün bağımlılığından hayatını kaybediyor
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elde edilen verilerin, dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin tütün bağımlılığından hayatını kaybettiğini gösterdiğini belirtti.

Dünya genelinde, sokak ve sahillerde en yaygın toksik atık olan sigara izmaritlerinin yok olması için tam 10 yıl gerektiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdilerde daha popüler olan elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri ise geri dönüşmeyen, tehlikeli atıklar olarak doğayı ve insanlığı tehdit ediyor. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere her bireyin, dumanı farklı zehri aynı olan bu ürünlerin esaretinden kurtulmasını temenni ediyorum. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün, tütün bağımlılığıyla mücadelede bir milat olmasını canıgönülden diliyorum."

Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmadan bir videoya da paylaşımında yer verdi.

 

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