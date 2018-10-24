Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin önerge kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümü ve işsizliğin önüne geçilerek yeni istihdam olanaklarının yaratılması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesinin ön görüşmesi yapıldı.

Meclis araştırma önergesinin öngörüşmesinde söz alan İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, bu meselenin partiler üstü olduğunu, sağcısı, solcusu, dindarı, herhangi bir görüşten insanının olmadığını söyledi.

Bunun bir mağduriyet sorunu olduğunu dile getiren Ergun, "Devletimiz adına siyaset kurumu, bu insanlarımızı mağdur etmiş, kanun geriye doğru yürümüştür. Onun için bunu hep birlikte çözelim, emeklilikte yaşa takılanları oy devşirme alanı görmeyelim, popülist yaklaşımlara kurban etmeyelim. AK Parti Grubuna sesleniyorum, bu komisyona 'evet' derseniz, vatandaştan en çok alkışı siz alacaksınız. Bu aynı zamanda Meclisimizin itibarına yönelik tarihi bir dönemeç." diye konuştu.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, emeklilikte yaşa takılanların keyfiyete bağlı şekilde yapılan düzenlemeyle haklarının gasbedildiğini savundu.

Bu kişilerin ayrıcalık değil, haklarını, yıllarca yatırdıkları primlerini, alın terlerini istediklerini belirten İpekyüz, emeklilikte yaşa takılanların çocuklarının, ailelerinin mağdur olduğunu ifade etti. İpekyüz, bunun vicdani bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Emeklilikte yaşa takılanlar yok; AKP'nin emeklilikte yaşa taktığı kişiler var. Hakkı, hukuku çiğnenen insanlarımızın sayısı kimilerine göre 3 milyon, kimilerine göre daha fazla. Maç oynanırken birileri çıkıyor, 'penaltıyı ya da golü kaldırdık' diyor. Emeklilikte yaşa taktıklarının sorunlarını çözmek için bütün partilere görev düşüyor." dedi.

"İktidarla uzlaşma sağlanmadan hareket etmek doğru değil"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ülkenin önemli sosyal ve ekonomik sorunlarından biri haline gelen emeklilikte yaşa takılanlar konusunun, uzun süredir kamuoyunu meşgul ettiğini söyledi.

Bu konuyu bazı partilerin istismar ve polemik aracı haline getirildiği belirten Akçay, TBMM'de ilgisi olmayan komisyonlarda, Genel Kurulda, her ortamda bu konu gündeme getirilerek, kamuoyunda adeta bir kutuplaşma yaratılmak istendiğini ifade etti.

Akçay, 24 Haziran 2018 milletvekili seçim beyannamesinde emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesi taahhüdünde bulunduklarını anımsattı. Akçay, MHP milletvekillerinin bu mağduriyetin giderilmesi için kanun teklifi verdiklerini, bunlardan birinin de kendisi olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MHP olarak taahhüdümüzün ve kanun tekliflerimizin arkasındayız ve takipçisiyiz. Bununla birlikte emeklilikte yaşa takılanlar sorununun gittikçe artan şekilde polemik konusu yapılmasına araç olmayacağız. Sosyal ve ekonomik sorunların çözümü, beklentilerin karşılanması, ülke gerçeklerinden kopuk şekilde ele alınamaz. Sistematik ve ekonomik saldırıya karşı millet olarak kenetlenmemiz, sağduyu içinde hareket etmemiz önemli. Ülkemizin itibar ve saygınlığını hedef alan para oyunları karşısında devletimizi ekonomik olarak ayakta tutmak hepimizin en önemli sorumluluklarımızdan biri. Devlet bütçesine büyük yükler getirecek uygulamalardan bir süre kaçınmamız gerekiyor. Siyasi rant peşinde değiliz. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu için bütçe ve ekonomiden sorumlu iktidarla uzlaşma sağlanmadan hareket ederek yürümek doğru değil. MHP sorumlu, doğru bir politika izliyor. Bu soruna ilişkin taahhüdümüz ve tekliflerimizin takipçisi olmakla birlikte, çözüm için ekonomik şartların, mali imkanların dikkate alınarak, bütçenin yönetimiyle görevli olan iktidarla uzlaşma sağlanması zorunluluk ve sorumlu siyasetin gereğidir. "

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Turgut Özal'ın, 1987'de erken yaşta emekliliğin sigortalılığı batıracağından hareketle bir yasa çıkardığını, emeklilik için kadınlarda 55, erkeklerde 60 yaş sınırı getirildiğini anımsattı.

Can, 1990'lı yılların sonunda Sosyal Güvenlik Kurumunun, emeklilerin maaşını ödeyemez hale geldiğini, krizlerin birbirini takip ettiğini, dönemin hükümetinin 1999'da kademeli yaş sistemi getirdiğini, Anayasa Mahkemesince bunun iptal edildiğini, TBMM'nin ise mahkemenin iptal gerekçesini karşıladığını anlattı.

Ramazan Can, 38 ve 40 yaşında emekliliğin sistemi çökerttiğini, aktüeryal dengenin bozulduğunu, 1 emekliye 4 çalışanın olması gerektiğini, mevcut karşılama oranının ise sürdürülemez olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan oylama sonucunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin kabul oylarına karşılık Meclis araştırması açılmasına dair önerge kabul edilmedi.

Kaynak: AA