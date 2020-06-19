Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ehliyet taşıma dönemi bitiyor
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz. Kredi kartlarından uygun olanları yine kimliğe yükleyeceğiz." dedi.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: çipli kimlik ehliyetSon Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 10:42
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