Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın genel maksat ve taarruz helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçakların da iştirak ettiği Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri, 09-13 Kasım tarihleri arasında Ege Denizi’nde başarıyla icra edildi." denildi.

Bakanlık ayrıca, eğitimle ilgili fotoğrafları da paylaştı.