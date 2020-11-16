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Ege'de kara, hava ve deniz kuvvetlerinden ortak eğitim
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, 09-13 Kasım tarihleri arasında Ege Denizi’nde kara, hava ve deniz kuvvetlerinin ortak eğitim gerçekleştirdiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın genel maksat ve taarruz helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçakların da iştirak ettiği Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri, 09-13 Kasım tarihleri arasında Ege Denizi’nde başarıyla icra edildi." denildi.
Bakanlık ayrıca, eğitimle ilgili fotoğrafları da paylaştı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın genel maksat ve taarruz helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçakların da iştirak ettiği Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri, 09-13 Kasım tarihleri arasında Ege Denizi’nde başarıyla icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/to2bW7Cey7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 16, 2020
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