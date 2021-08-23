Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında “Tutuklu, Hükümlü veya Yükümlüler ile Çocuklarının Sosyal Hizmetlerden Yararlandırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü” imzalandı. Protokolün ayrıntılarını Bakan Derya Yanık paylaştı.

Yanık, protokolle iki bakanlığın taşra teşkilatlarının yürüteceği işlemlerin bir standarda bağlandığını söyledi.

Protokole göre, ebeveynleri ceza infaz kurumunda bulunan çocuklar ile ceza infaz kurumlarında ebeveynleriyle kalan ve denetimli serbestlik yükümlüsü çocuklardan, cezaevinden çıktıktan sonra korunma ihtiyacı olanlar sosyal hizmet modelleriyle desteklenecek.

Çocukların ruh ve beden sağlıklarının korunmasına yönelik faaliyetler yürütülecek. Ayrıca çocukların uyum süreçleri de desteklenecek.