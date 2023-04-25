"Dörtlü toplantı" Moskova'da gerçekleştirildi

Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki dörtlü toplantının adresi Moskova oldu.

Toplantı sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dörtlü formattaki toplantıların devamının önemi vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi;

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile RF, İran ve Suriye İstihbarat Başkanlarıyla 25 Nisan 2023’te Moskova’da bir araya gelmiştir.

Görüşmede; Suriye’deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alınmıştır.

Taraflar Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit etmişlerdir. Yapıcı havada geçen toplantı sonucunda Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının önemi vurgulanmıştır.