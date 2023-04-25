Çok Bulutlu 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.04.2023 15:04

"Dörtlü toplantı" Moskova'da gerçekleştirildi

Moskova'da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-Suriye-İran arasındaki dörtlü toplantıda, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar ele alındı.

"Dörtlü toplantı" Moskova'da gerçekleştirildi

Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki dörtlü toplantının adresi Moskova oldu.

Toplantı sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dörtlü formattaki toplantıların devamının önemi vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi;

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile RF, İran ve Suriye İstihbarat Başkanlarıyla 25 Nisan 2023’te Moskova’da bir araya gelmiştir.

Moskova’daki "Dörtlü toplantı" ne anlama geliyor?
Moskova’daki "Dörtlü toplantı" ne anlama geliyor?

Görüşmede; Suriye’deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alınmıştır.

Taraflar Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit etmişlerdir. Yapıcı havada geçen toplantı sonucunda Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının önemi vurgulanmıştır. 

ETİKETLER
İran Milli Savunma Bakanlığı Rusya Suriye
Sıradaki Haber
Yunanistan sınırında 1'i terörist 3 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:42
Tunus'ta son 48 saatte 58 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
16:32
GÖKBEY ilk intikal görevinde TEKNOFEST için uçtu
16:20
Fransa'da emeklilik reformu karşıtları, Macron'un geldiği kentte raylarda eylem başlattı
16:16
Munzur Çayı'na düşen 3 genci arama çalışmaları devam ediyor
16:21
İsveç 5 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
15:40
Bakan Nebati: Temelleri atıyor anahtarları teslim ediyoruz
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 80 mahallede sürdü
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 80 mahallede sürdü
FOTO FOKUS
KIZILELMA, TEKNOFEST'e katılmak için havalandı
KIZILELMA, TEKNOFEST'e katılmak için havalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ