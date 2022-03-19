Jandarma uzman çavuş, tedavi olmak için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gitti.

Serviste görevli doktor ile uzman çavuş arasında tartışma yaşandı.

Doktorun darp şikayeti üzerine uzman çavuş tedbiren görevinden uzaklaştırıldı, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

İncelenen güvenlik kamerası kayıtlarıyla olayın aslı anlaşıldı, darp olayının yaşanmadığı tespit edildi.

Yeni gelişme üzerine bu kez suçlamada bulunan doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Hakkındaki adli süreç devam eden uzman çavuş ise kendisine iftira atıldığı gerekçesiyle doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.