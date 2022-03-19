Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 13:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doktorun darp iddiası asılsız çıktı
Muğla'da bir doktor, görevi başında darp edildiğini ileri sürerek bir uzman çavuş hakkında suç duyurusunda bulundu. Hastanenin kamera kayıtlarının incelenmesi sonrasında böyle bir saldırı olmadığı ortaya çıktı.
Jandarma uzman çavuş, tedavi olmak için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gitti.
Serviste görevli doktor ile uzman çavuş arasında tartışma yaşandı.
Doktorun darp şikayeti üzerine uzman çavuş tedbiren görevinden uzaklaştırıldı, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.
İncelenen güvenlik kamerası kayıtlarıyla olayın aslı anlaşıldı, darp olayının yaşanmadığı tespit edildi.
Yeni gelişme üzerine bu kez suçlamada bulunan doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Hakkındaki adli süreç devam eden uzman çavuş ise kendisine iftira atıldığı gerekçesiyle doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
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