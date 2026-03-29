Çok Bulutlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 29.03.2026 15:24

DMM'den 'Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya mecralarında paylaşılan "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" şeklindeki iddiaların bağlamından koparılarak manipüle edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un Kartal ilçesindeki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin özelleştirilmesi veya satılması söz konusu değildir. Hastane, uzun yıllardır olduğu gibi kamu bünyesinde vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti vermeyi sürdürmektedir. İddialarda kullanılan görsel mevcutta hizmet veren hastane binası değildir. Vatandaşlarımızın, gerçek bağlamından koparılarak servis edilen ve kamu hizmetlerini hedef alan asılsız iddialara ve kasıtlı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

ETİKETLER
Dezenformasyon İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Çiftçi'den APP plaka açıklaması: Amacımız vatandaşa zorluk çıkarmak değil
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:12
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
15:24
İstanbul'da uçuşlara yağmur engeli
14:59
Bakan Çiftçi'den APP plaka açıklaması: Amacımız vatandaşa zorluk çıkarmak değil
15:13
ABD basını: İran'ın ABD üssüne saldırısında 15 asker yaralandı, yakıt ikmal uçakları ve bir AWACS hasar gördü
14:51
Trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
14:37
Gazze'de yakıt sıkıntısı nedeniyle "sağlık hizmetleri durabilir" uyarısı
Tarihi yapıları yarı değerli taşlara resmettiler
Tarihi yapıları yarı değerli taşlara resmettiler
FOTO FOKUS
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ