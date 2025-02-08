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Gündem
AA 08.02.2025 22:07

DMM'den güçlendirme yapılacak okulda eğitime başlandığı iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Güçlendirme çalışması yapılacağı gerekçesiyle ilk dönem boşaltılan Sakarya İlkokulu'nda hiçbir gerekçe gösterilmeden yeniden eğitime başlandı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'den güçlendirme yapılacak okulda eğitime başlandığı iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "güçlendirme yapılacağı gerekçesiyle ilk dönem boşaltılan İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki Sakarya İlkokulu'nda eğitime başlandığına" ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu iddianın manipülasyon içerdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan Sakarya İlkokulu, A ve B bloklarından oluşmaktadır. A blok, 2010 yılında İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve depreme dayanıklı hale getirilmiştir. B blok ise İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve boşaltılmıştır.

Daha önce B blokta eğitim gören öğrenciler eğitimlerine, okulun A blokunda devam etmekte olup, okulda ikili eğitim modeliyle eğitim süreci devam etmektedir."

Açıklamada, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

 

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