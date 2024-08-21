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Gündem
AA 21.08.2024 15:48

DMM "Zenginlere vergi affı getirilmesi" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi paketinde zenginlere vergi affı getirilmesini istedi" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

DMM "Zenginlere vergi affı getirilmesi" iddiasını yalanladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi paketinde zenginlere vergi affı getirilmesini istedi' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vergi paketi hususundaki tercihleri, iddia edilenin tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur" ifadelerine yer verildi.

TBMM'den geçen son vergi paketinin herhangi bir aşamasında, "zenginlere vergi affı" gibi bir konunun gündeme gelmesinin söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, Meclis tarafından onaylanarak yasalaşan paketle vergide adalet ve etkinliğin artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

 

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Dezenformasyon İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Vergi
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