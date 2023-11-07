Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 1 aile daha katıldı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor.

Bir ailenin daha oturma eylemine katılması ile ailelerin sayısı 369 oldu.

Batman'dan Diyarbakır'a giden Gülistan Ekinci, oğlu Rafet Ekinci için nöbete başladı.

Kızı ile birlikte HDP il binası önündeki eyleme katılan anne Ekinci, oğlunun 20 yaşındayken İstanbul'da terör örgütü tarafından kandırıldığını söyledi.

3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbetinde bugüne dek 46 aile, çocuğunu terör örgütünden kurtardı.