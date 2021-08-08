Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 16:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyanet'ten umre açıklaması
[Fotoğraf: AA ]
Diyanet, umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceğini, ancak listenin daha sonra güncellenebileceğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Umre Diyanet İşleri Başkanlığı Hac
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