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Gündem
AA 10.04.2023 04:05

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şehit yakını ve gazilerle oruç açtı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul’da şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu. Erbaş, “Allah, dinimiz, devletimiz ve milletimizin bekasına halel getirecek, istiklal ve istikbalimize kastedecek hainlere fırsat vermesin” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şehit yakını ve gazilerle oruç açtı
[Fotograf: DHA]

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Erbaş, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da katıldığı programda konuşan Erbaş, şehitliğin bir insanın erişebileceği en yüksek manevi makamlardan birisi olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Şairin "Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda" şeklinde dile getirdiği gibi şehitler yurdu bir vatanda yaşadıklarını, Yüce Rabbin "Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz" buyurduğunu aktaran Erbaş, şehit ailesi veya gazi olmanın büyük bir iftihar vesilesi olduğunu belirtti.

Erbaş, inandığı değerler uğruna canını feda edecek bir yüreğe, evlada ve yakına sahip olmanın hem bu dünyada hem de ahirette büyük bir onur olduğuna dikkati çekerek, şehitlerin ve gazilerin canları pahasına savunduğu ve emanet bıraktığı değerlere sahip çıkmanın en temel vazifeleri olduğunu vurguladı.

"Allah istiklal ve istikbalimize kastedecek hainlere fırsat vermesin"

Bütün imkan ve gücüyle şehitlerin emaneti vatana ve değerlere sahip çıkacaklarının altını çizen Erbaş, şunları kaydetti:

"Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bizlere miras olarak bıraktıkları vatanımızı, ülkemizi, devletimizi her türlü kötülükten koruması için Rabbimize dua ediyorum. Yüce Allah, dinimiz, devletimiz ve milletimizin bekasına halel getirecek, istiklal ve istikbalimize kastedecek hainlere fırsat vermesin. Sarsılmaz bir imanla şehadeti arzulayarak din, vatan ve mukaddesat uğrunda canlarından vazgeçmeyi göze alan ve gazilik payesiyle şereflenen tüm kahraman gazilerimizi de şükran ve hürmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı, huzurlu uzun ömür diliyor; dar-ı bekaya irtihal edenlere Rabbimden rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum."

Programda, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ile Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs de yer aldı.

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