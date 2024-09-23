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Gündem
AA 23.09.2024 13:17

Diyanet: Hac organizasyonunda yetkili tüm acenteler aynı fiyatı uygulamaktadır

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının büyük bölümünün 6 bin dolarlık ücretle hac farizasını yerine getirdiğini belirterek, "Hac organizasyonu kapsamında yetkisi olan tüm seyahat acenteleri aynı fiyatı uygulamaktadır" açıklamasını yaptı.

Diyanet: Hac organizasyonunda yetkili tüm acenteler aynı fiyatı uygulamaktadır

Diyanet İşleri Başkanlığı, "hac organizasyonu ücretini Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediğine ve hac organizasyonu yapan şirketlere göre daha fazla ücret aldığına" yönelik iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Hac organizasyonu ücretlerinin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından değil, Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlenmektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kurul ise 7 Bakan Yardımcısı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü, Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) temsilcisinden oluşmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonu ücreti 8 bin dolar değildir. Hacı adaylarımızın büyük bölümü 6 bin dolar fiyatla hac farizasını yerine getirmektedir. Hac organizasyonu kapsamında yetkisi olan tüm seyahat acenteleri aynı fiyatı uygulamaktadır."

"2500 dolara hac organizasyonu iddiası gerçeği yansıtmamakta"

Özel şirketlerin 2 bin 500 dolara hac organizasyonu hizmeti verdiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a yönelik iddiaların "gerçek dışı ve iftiradan ibaret olduğu" kaydedildi.

Açıklamada, gerçek dışı yorum yapanlar ve yayanlar hakkında hukuki yollara başvurulacağı belirtildi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı Hac
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