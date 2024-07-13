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Gündem
TRT Haber 13.07.2024 15:56

Dışişleri'nden İsrail'e destek veren ülkelere çağrı: Artık dur demeniz gerek

Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "İsrail’e destek veren ülkelerin, bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir" denildi.

Dışişleri'nden İsrail'e destek veren ülkelere çağrı: Artık dur demeniz gerek
[Fotograf: AA]

İsrail güçleri, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı El-Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı, onlarca sivilin katledildiği saldırıya tepki göstererek yazılı açıklama yayımladı.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

İsrail’in, Han Yunus kentinde “güvenli bölge” olarak belirlediği El Mevasi’de barınan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu Hükümetinin Filistinlileri topyekün yok etme çabasının bir aşamasıdır.

İsrail’in ateşkes konusunda Hamas’ın olumlu yanıtına karşılık vermesi beklenirken bir kez daha kan dökmeyi tercih etmesi, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini engellemeye çalıştığının da delilidir.

İsrail’e destek veren ülkelerin, bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir. 

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