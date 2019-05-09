Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un ve ABD Kongre Üyelerinin İstanbul'da yerel seçimlerin yenilenmesine ilişkin yaptıkları açıklamalara yazılı yanıt verdi.

Hami Aksoy, yaptığı açıklamada, özgür ve demokratik seçimlerin Türkiye'nin vazgeçilmez parçası olduğunu belirterek, "Her seçimde ulaşılan yüksek katılım oranı, halkımızın demokrasiye olan bağlılığını ve seçim sistemine olan güvenini en iyi şekilde ortaya koymaktadır." dedi.

"YSK tarafından alınan karara herkes saygı göstermeli"

Aksoy konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde kanuna aykırı unsurların tespit edilmesi nedeniyle alınmıştır ve seçim sonuçlarından bağımsızdır. Seçimleri yönetme ve denetleme yetkisini Anayasamızdan alan ve üyeleri yüksek yargı organları mensupları arasından seçilen Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan bu karara herkesin saygı göstermesi gerekir. Benzer gelişmelerin daha önce ABD ve başka ülkelerde de yaşandığının, bunların demokrasinin kuralları çerçevesinde çözümlendiğinin hatırda tutulması gerekir."

Türk halkının iradesinin sandığa en doğru şekilde yansıması hem kanunların hem de uluslararası yükümlülüklerin bir gereği olduğu aktarılarak, "Bunun yerine getirilmesi, bundan önceki seçimlerde olduğu gibi 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde de ülkemizin önceliği olacaktır." denildi.

Kaynak: TRT Haber