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TRT Haber 25.03.2024 18:58

Dışişleri: BMGK'nın Gazze'de insani erişim sağlanmasını talep eden kararı olumlu görüyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen ve Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan tasarıyı olumlu bir adım olarak gördüklerini söyleyerek, "Temennimiz, İsrail'in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesidir" dedi.

Dışişleri: BMGK'nın Gazze'de insani erişim sağlanmasını talep eden kararı olumlu görüyoruz

Keçeli, BMGK'de kabul edilen ve Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan 2728 (2024) sayılı karar hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcü Keçeli, "BM Güvenlik Konseyi'nin, ramazan ayı boyunca Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze'ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz. Temennimiz, İsrail’in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesidir" ifadelerini kullandı.

Keçeli, Gazze’deki insani felaketin sona ermesi ve İsrail-Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için uluslararası kamuoyunu İsrail’e karşı ortak bir tutum takınmaya çağırdı.

BMGK'de yapılan oylamada, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı. Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, ABD çekimser oy kullanmıştı.

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