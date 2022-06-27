Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gün içinde Akabe Limanı'ndaki kaza sonucu yaşanan patlamada, hayatını kaybedenler olduğu ve çok sayıda yaralı bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Ürdün halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadesi yer aldı.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi, yaptığı açıklamada, limanda zehirli gaz yüklü tankın devrilmesi sonucu meydana gelen patlamanın ardından oluşan gaz sızıntısı nedeniyle 10 kişinin öldüğünü ve 251 kişinin yaralandığını duyurmuştu.