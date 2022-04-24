Dışişleri Bakanlığı, dün Mogadişu'da bir restorana iftar saatinde yapılan terör saldırısı ve bugün Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönelik yapılan terör saldırının ardından taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 22 Nisan'da Mogadişu'da bir restorana iftar saatinde yapılan terör saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiğinin ve dün Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönelik terör saldırısında 4 çocuğun yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Yaralanan 4 çocuğun Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirilen açıklamada, "Bu insanlık dışı terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Menfur saldırılarda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Mogadişu'nun Lido Plajı'nda bir restoranı hedef alan güçlü patlamada güvenlik güçleri ve sivillerin de aralarında bulunduğu en az 6 kişi ölmüş, 7'den fazla kişi de yaralanmıştı.