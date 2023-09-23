Açık 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.09.2023 20:10

Dışişleri Bakanlığı: Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıları lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’da Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetlediğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı: Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıları lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’nın Lahey kentinde aralarında Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği'nin de bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi bazı ülkelerin Büyükelçilikleri önünde gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetlediğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Dinimizi ve inananlarını küçük düşürmeye çalışmak amaçlı bu provokatif saldırıların, Avrupa ülkelerinde göz yumuldukça giderek yayılmasını ve ifade özgürlüğü kisvesi altında bu nefret eylemlerine izin verilmesini kınıyoruz.

Birleşmiş Milletler tarafından da dini nefret ve uluslararası hukukun ihlali olarak kabul edilen bu provokasyonlara karşı, saldırıların yapıldığı ülkeler tarafından artık etkili tedbirler alınmalıdır.

Bu saldırılar karşısında girişimlerde bulunduğumuz Hollanda makamlarını olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmaya ve bu menfur hadiselerin tekrarlanmaması için önlem almaya çağırıyoruz.

Türkiye bu hastalıklı ve nefret temelli zihniyetle mücadelesini her türlü platformda kararlılıkla sürdürecektir."

Hollanda'da ırkçı PEGIDA lideri, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yırttı
Hollanda'da ırkçı PEGIDA lideri, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yırttı

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hem masada hem sahada bağımsız Türkiye'yi dosta düşmana herkese gösterdik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:42
İsrail güçlerinin Gazze sınırında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı
19:33
İzmir'de terör örgütlerine yönelik operasyon: 10 gözaltı
19:55
İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon: 13 gözaltı
20:06
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da ele geçirdiği askeri mühimmatın görüntüleri
19:23
Somali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti
19:13
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hem masada hem sahada bağımsız Türkiye'yi dosta düşmana herkese gösterdik
Sonbaharın erken başladığı köy, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
Sonbaharın erken başladığı köy, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
FOTO FOKUS
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da ele geçirdiği askeri mühimmatın görüntüleri
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da ele geçirdiği askeri mühimmatın görüntüleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ