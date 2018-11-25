Dışişleri Bakanlığı: Fransa'daki gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa'daki sokak gösterilerine ilişkin bir soruya verdiği cevapta, Fransa'da akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın ardından son dönemde çok sayıda şehirde sokak gösterilerinin düzenlendiğini hatırlattı.

Son olarak dün Paris'te yapılan gösterilerde şiddetli olayların yaşandığını belirten Aksoy, "Sayıları 700 bini bulan Türk toplumunun yaşadığı Fransa'daki bu gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyoruz. Fransız güvenlik güçlerinin göstericilere sertleşen müdahaleleri ve orantısız güç kullanmaya varan uygulamaları da kaygı vericidir." ifadelerini kullandı.

Sözcü Aksoy, şunları kaydetti:

"Demokrasilerde diyaloğun gerekliliğine inanıyor, olayların en kısa sürede yatışması için itidal çağrısında bulunuyoruz. Gösterilerin demokratik standartlara uygun, barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi, sorunların diyalog yöntemiyle çözülmesi ve Fransa'da yaşayan Türk toplumunun güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin Fransız makamlarınca süratle alınması öncelikli beklentilerimizdir. Fransa'da yaşayan vatandaşlarımızı gösteri alanlarından uzak durmaya, herhangi bir şekilde güvenliklerini tehlikeye sokacak mekanlarda bulunmama konusunda özen göstermeye davet ediyoruz."

Fransa'da akaryakıt zammı protestoları

Fransa'da 17 Kasım Cumartesi gününden bu yana devam eden gösterilerde, hükümetin akaryakıta ek vergi getirmesine tepki gösterilmişti.

"Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, ülke genelinde yüzlerce cadde ve yolda blokaj eylemi düzenlemiş ve birkaç gün süresince ülke genelinde çok sayıda petrol deposunun giriş ve çıkışını kapatmıştı.

Göstericilerin önceki gün petrol depolarının giriş ve çıkışını kapatması nedeniyle 75'ten fazla benzin istasyonunda akaryakıt bittiği için satış yapılamamıştı.

Bir haftadan uzun süredir devam eden gösterilerde çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 136'sı güvenlik görevlisi 756 kişi yaralanmış ve 693 kişi gözaltına alınmıştı.

Geçen haftaki gösterilerde, Saint-Quentin'de bir grup eylemcinin bir kadının başörtüsünü çıkarmaya zorladığı ortaya çıkmış ve Cognac'da da bir kadının ırkçı hakaretlere maruz kalması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA