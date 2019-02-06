Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale, ikili ve bölgesel konularda çalışma grupları toplantıları gerçekleştirmek üzere 5 Şubat’ta Washington’da bir araya geldi.

Açıklamada, Bakan Yardımcısı Önal ve Müsteşar Hale’in Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha teyit ettiği ve iki müttefik olarak ortak kaygıların ele alınmasını taahhüt ettikleri belirtildi.

Dışişleri’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Açılış oturumunun ardından, üst düzey Türk ve ABD’li yetkililer, çalışma grupları formatında toplanarak Suriye, terörizmle mücadele, savunma ile adli ve hukuki hususlarını içeren ikili işbirliği konularını ele almışlardır. Taraflar, tüm bu alanlarda daha fazla ilerleme sağlamak için ortak çalışmalara devam edilmesi yönündeki kararlılıklarını teyit ettiler.”

Kaynak: TRT Haber