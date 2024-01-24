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Gündem
AA 24.01.2024 01:59

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Filistin diplomasisi

BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin toplantısına katılan Hakan Fidan, toplantı sonrasında görüşmeler yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Filistin diplomasisi
[Fotograf: AA]

Bakan Fidan toplantı sonrasında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi.

Görüşme, New York'taki BM binasında yapıldı.

BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin toplantısına katılan Fidan, Guterres'le de ikili görüşme gerçekleştirdi.​​​​​​

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'yle bir araya geldi.

Görüşmeler, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında gerçekleşti.

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