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TRT Haber 03.06.2024 16:00

Dışişleri Bakanı Fidan, Pekin'de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunuyor. Fidan, 5 Haziran'a kadar sürecek programı kapsamında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne de gidecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, Pekin'de
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Fidan, ilk olarak bir düşünce kuruluşunun etkinliğine katılarak "Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri" başlıklı bir konuşma yaptı. 

Ardından Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çen Vençing ile görüştü.

Bakan Fidan Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde Türk vatandaşlarıyla da buluştu.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ayrıca mevkidaşı Vang Yi ve Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ile de görüşmesi bekleniyor.

Fidan'ın temaslarının gündeminde ikili ve küresel konuların yanı sıra Gazze'deki soykırım var. 

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Dışişleri Bakanlığı Fidan Çin
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