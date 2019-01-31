Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin’in eş başkanlıklarında yapılacak toplantıda, çeşitli alanlara yayılmış iş birliğinin derinleştirilmesi imkanları ele alınacak. Ayrıca iki ülkenin gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Bakan Çavuşoğlu'nun Odessa’da vatandaşlarla bir araya gelmesi, ayrıca Kırım Tatar liderliğinin yanı sıra Ukrayna’da yaşayan Ahıska Türkü ve Gagauz soydaşların temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA