Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sırbistan ve Kosova dışişleri bakanlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile ayrı ayrı birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile bugün ayrı ayrı birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu'ndan sağduyu çağrısı
Bakan Çavuşoğlu muhataplarına, Türkiye’nin Balkanların barış ve istikrarına daima önem verdiğini, bölgede yeni gerilimler yaşanmasının kimsenin yararına olmadığını, sağduyunun hakim kılınması gerektiğini ve gerilimi azaltmak için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu iletti.
Sırbistan-Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarımla görüştüm.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 31, 2022
Türkiye, Balkanların barış ve istikrarına her zaman önem vermektedir.
Yeni gerilimlerin kimseye faydası olmaz.
Gerilimi azaltmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
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