Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan ziyaretinde Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov ile eş başkanlığını gerçekleştireceği Ortak Stratejik Planlama Grubu 5. Toplantısı’na katılacak.

Resmi temaslarda bulunacak Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Sayın Nursultan Nazarbayev ve Cumhurbaşkanı Sayın Kasım-Jomart Tokayev tarafından kabul edilecektir. Görüşmelerde Türkiye-Kazakistan ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alınacaktır.

Çavuşoğlu ziyareti vesilesiyle, 23 Mayıs akşamı Çimkent’te Ahıskalı Türkmenlerle iftar yemeğinde bir araya gelecek.

Kaynak: DHA