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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ile telefonla görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Raşid ez-Zeyani ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu dışişleri bakanı BahreynSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 22:56
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