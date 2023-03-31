Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 04:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ASKON heyetini kabul etti
[Fotograf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) heyeti ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu'nun New York ziyareti kapsamındaki temasları sürüyor.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği heyetini Türkevi’mizde kabul ettik. ASKON’un değerli çalışmalarını takdir ediyoruz. Deprem katkıları için müteşekkiriz. Dünyanın farklı yerlerinden ülkemize ve yaşadıkları topluma değer katan iş insanlarımızın her daim arkasındayız"
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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