Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yarın Türkiye'ye geliyor. Ziyareti kapsamında Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanısıra, başta Ukrayna’daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuların ele alınacak.