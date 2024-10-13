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TRT Haber 13.10.2024 00:05

Dilucu saldırısı: DEM Parti Iğdır İl Başkanı tutuklandı

2015 yılında Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli 13 polisin şehit edilmesi ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da olduğu 3 kişi tutuklandı.

Dilucu saldırısı: DEM Parti Iğdır İl Başkanı tutuklandı
[Fotograf: AA]

Dilucu Sınır Kapısı'nda 9 yıl önce görevli polis memurlarını taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 13 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri İstanbul'daki 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı, 5 şüpheli yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Iğdır PKK/YPG Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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