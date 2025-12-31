Hafif Kar Yağışlı 1.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 31.12.2025 10:26

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ne uluslararası ödül

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkanlık bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM), 2025 yılı Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın Küre Ödülleri kapsamında "Dezenformasyonla Mücadele" kategorisinde ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ne uluslararası ödül

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 2025 yılı Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın Küre Ödülleri kapsamında "Dezenformasyonla Mücadele" kategorisinde ödüle layık görüldü.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanlığımız bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, 2025 yılı Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın Küre Ödülleri kapsamında 'Dezenformasyonla Mücadele' kategorisinde ödüle layık görüldü. Bu anlamlı başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dezenformasyonla kararlılıkla mücadele eden, hakikati merkeze alan, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye erişimini önceleyen iletişim çalışmalarımızı ulusal ve küresel ölçekte sürdürmeye devam edeceğiz."

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ne uluslararası ödül

ETİKETLER
Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Başkanlığı
