Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 11:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Devlet Bahçeli adaylık başvurusunu yaptı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için adaylık başvurusunu partisinin genel merkezinde yaptı.
MHP'de milletvekilliği adaylığı başvuruları bugün başladı. Başvurular, 21 Mart Salı günü saat 17.00'de sona erecek.
Başvuruların incelenmesi amacıyla kurulan Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonunun başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yapacak. Milletvekili aday adaylığı için başvuru ücreti 3 bin lira olarak belirlendi. Yüzde 40 veya üstü engelli olanlardan başvuru ücreti alınmayacak.
Komisyonda, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım ve Mustafa Kalaycı bulunuyor.
Bahçeli adaylık başvurusunu yaptı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, partisinin genel merkezine gelerek, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için adaylık başvurusunu imzaladı.
Etiketler: Devlet Bahçeli Seçim 2023 MHP
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