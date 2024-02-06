Depremde hayatını kaybeden Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları için belgesel hazırlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan belgesel film bu gece saat 04.17'de yayında olacak.

Bakanlık personelini anmak için hazırlanan belgesel filmde depremde hayatını kaybeden personelin aileleri ve deprem bölgesindeki görüntüler yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "İki Seher Arasında" adlı belgesel filmiyle ilgili bilgi verdi.

Çolakoğlu, 6 Şubat 2023 tarihinde sabaha karşı meydana gelen depremler sonucu büyük acılar yaşandığını belirterek, "Yaralarımızı sarmak ve iyileşmek için bir olduk, birlik olduk. Millet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha yaşadık, yaşattık ve herkese gösterdik. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak depremin ilk gününden itibaren tüm birimlerimizle deprem bölgesinde büyük sorumluluklar üstlendik, canla başla çalıştık. Hemen her yerde vardık. Büyük ailemizden birçok çalışanımızı kaybetmenin kederini derinden hissettik. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı olarak depremde yitirdiğimiz personelimize ithafen belgesel film çekerek onları ve olanları unutmadığımızı, unutturmayacağımızı göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

Söz konusu filmdeki bütün ses, görüntü ve mekan çekimleri Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinden alındığını kaydeden Çolakoğlu, hiçbir stok görüntü kullanılmadığını belirtti.

Çolakoğlu, bu gece saat 04.17'de yayında olacak filmin Tarım Orman Ekranı'nda ve Tarım TV'nin tüm sosyal medya hesaplarında aynı anda yer alacağını kaydetti.