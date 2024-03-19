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TRT Haber 19.03.2024 03:50

Deprem bölgesindeki 11 kent için kura çekilecek

Deprem bölgesinde kalıcı konutların inşası bir bir tamamlanıyor. 300 bin konutun inşasının sürdüğü bölgede, 30 bin 697 konut daha tamamlandı. Bu konutların hak sahipleri bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ankara'dan canlı bağlantıyla katılacağı kura töreniyle belirlenecek.

Deprem bölgesindeki 11 kent için kura çekilecek

Asrın felaketinin hemen ardından harekete geçildi. Konutlar, dayanıklı zemin üzerine kaliteli ve uygun yöntemle inşa edilmeye başlandı.

Felaketin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. 300 bin inşaatın devam ettiği deprem bölgesinde 30 bin 697 ev daha tamamlandı.

Kahramanmaraş'ta çekilecek kurayla; Asrın Felaketinden etkilenen 11 ildeki konutların hak sahipleri belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kura çekilişine Ankara'dan canlı bağlantı ile katılacak.

75 binin üzerinde ev hak sahiplerine teslim edilmiş olacak

Tamamlanan evler hak sahiplerini bekliyor. Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 8 bin 303 konut için kura çekimi yapılacak. Kurası çekilen konutlar hak sahiplerine teslim edilecek.

Daha önce 6 bin 181 konutun teslim edildiği Malatya'da da inşaatlar hızla tamamlandı. Bu ikinci çekilişte de bin 700 hak sahibi evlerine kavuşmuş olacak.

Depremin ardından yeni konutlarla birlikte toplam 75 binin üzerinde ev hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.  

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