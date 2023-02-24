Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 05:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deprem bölgesi için 'ek ders' kararı
Depremler nedeniyle ek ders görevini yerine getiremeyenler, görevlerini yapmış sayılacak ve ek ders ücreti alabilecek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ders ve ek ders saatlerine ilişkin yeni düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Kararıyla, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Olağanüstü Hal ilan edilen illerdeki ek ders görevini yerine getiremeyecek durumda olanlar, il valiliklerince tespit edilip, görevini yapmış sayılacak.
Düzenleme ile, ek ders ücretinden de yararlanabilecekler.
Etiketler: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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