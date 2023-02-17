Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgelerinde hırsızlık yağma soruşturması: 152 tutuklama
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 152 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet başsavcılıkları, depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili de harekete geçti.
Bu kapsamdaki soruşturmalarda ise 319 olayla ilgili 243 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 152'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 31 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.
Soruşturmalar çerçevesinde 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 4 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 8 şüpheli ise halen gözaltında bulunuyor.
Etiketler: Deprem
Son Haberler
- 15:36
- 15:17
- 15:16
- 15:13
- 15:07
Sıradaki Haber
Depremde yaralananlarda görülen kafa travmaları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz