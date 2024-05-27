Demokrasinin kalemi Yassıada'da kırıldı

2. Dünya Savaşı’ndan sonra Deniz Kuvvetlerine tahsis edildi. Acemi personel eğitim merkezi oldu. Spor salonu inşaatı sürerken cunta, 27 Mayıs'ta yönetime el koydu. Salon, adalet sistemini yerle bir edecek mahkemeye dönüştü. Yassıada, 10 yıllık Demokrat Parti iktidarının son durağıydı.

Mahkemenin güvenliği, salondaki oturma düzeni, sanıkların salona nasıl götürüleceğine kadar her şey önceden belirlendi.

Mahkemeden 2 gün önce basın mensupları Dolmabahçe’de toplandı. Yerli ve yabancı gazeteciler Fenerbahçe vapuruna bindi. Mahkeme salonu süngülerin gölgesinde gazetecilere ilk kez açıldı.

3 kişinin kalemi kırıldı

Sözde yargılamalar sonunda Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için darağacı kuruldu. Yassıada artık yaslı ada olarak anılacaktı.

Adayı sırasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve İstanbul Su Ürünleri Fakültesi kullandı. 1995'te üzerinde artık kimse kalmamıştı.

Adanın kaderi değişti

Adanın kaderi 2013'te değişti. Adı, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" oldu. 2015'te başlayan çalışma 5 yılda tamamlandı.

Ada, kongre merkezi ve açık hava müzesine dönüştürüldü. Tesislere demokrasi şehitlerinin isimleri verildi. Subay Gazinosu ve Konferans Salonu'nun adı Adnan Menderes oldu. Yargılamaların yapıldığı Spor Salonu'na Hasan Polatkan’ın ismi verildi. Fatin Rüştü Zorlu'nun adı ise yeni yapılan bin 200 kişilik camide yaşatılıyor.

Toplantılar için 500 kişilik Kongre Merkezi, 123 odalı otel ve sergi alanları inşa edildi. Dönemin zulüm ve acı dolu hatıraları ile yüklü Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak 4 yıldır hizmet veriyor.

Haber: Fahriye Demirci

Kamera: Mustafa Oğuz

Kurgu: Ufuk Özenateş