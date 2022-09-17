Aydın'ın Çakırbeyli Köyü'nde toprakla uğraşan bir ailenin oğlu olarak doğdu. 1,5 yaşında babasını, iki buçuk yaşında annesini kaybetti.

Onu büyüten babaannesi "toprağı terk etme" dedi, ancak o siyaseti tercih etti.

1950 yılında halkın büyük sevgisini kazanarak iktidara geldi, Başbakan oldu. 17 Eylül 1961 yılında ise idam edildi Adnan Menderes.

61 yıldır aynı hüzün

1960 darbesinin ardından Yassıada'da görev yapan 'muhafız subay'lardan Mehmet Nuri Taşdelen, Adnan Menderes'in yaşadıklarına yakından tanıklık etti.

Yassıada'da görevli muhafız subayı Mehmet Nuri Taşdelen, "Ben 6'da fotoğrafını çekmek için odasına girdim. 15 ay boyunca gizli gizli Yassıada'da fotoğraf çektim. Birkaç tane fotoğraf çektim hiç kıpırdamadı. Bundan evvelki teşebbüslerimde hemen uyanırdı. Uyanmayınca şüphelendim. Hastaneye haber verdik. Midesini yıkadılar ve kurtardılar. 2 gün bile geçmeden yaklaşık 16 saat komada kalan bir hastayı iyileştirdiler. Götürüp astılar" diyor.

Adnan Menderes'in son sözleri

Menderes'in son sözleri ise, "Devletim ve milletime ebedi saadetler dilerim" oldu. "Kimseye dargın değilim, kırgınlığım yok" diye de ekledi.

Darbecilerin öfkesi idamla da dinmedi. Aydın Çakırbeyli'de Adnan Menderes'in adını taşıyan Demokrasi Müzesi o günlere dair hatıralarla dolu.

Adnan Menderes'in ölümünden sonra Menderes ailesine ekonomik ambargo uygulandı. Adnan Menderes'in eşi berrin hanım, oğlu Aydın Menderes'i okutmak için gümüş şekerliğini Pakdemirli ailesine hediye etmek zorunda kaldı.

Merhum Başbakan Menderes, acı olayın her yıl dönümünde köyünde anılıyor.

Haber: Bahar Toprak

Kamera: Yusuf Beşli