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Gündem
TRT Haber 30.08.2024 09:56

DEAŞ'lı teröristin kanlı planı bozuldu

İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığındaki terörist emniyet güçlerinin takibine takıldı. Adım adım izlendi. Megakenti kana bulamayı planlayan DEAŞ'lı terörist saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı. Operasyona ilişkin detaylara TRT Haber ulaştı.

Emrah Kuş
Emrah Kuş
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Suriye'de bomba yapımı eğitimi aldı, kaçak olarak Türkiye'ye girdi. Kanlı bir saldırı hazırlığındaydı ancak polis izin vermedi.

Terörle mücadele ekipleri terör örgütü DEAŞ'tan saldırı talimatı alan şüphelinin İstanbul'da olduğunu belirledi.

Örgüt tarafından saldırı için özel olarak eğitilen terörist megakenti hedef alacaktı ama planladığı gibi olmadı.

Bomba eğitimi alıp saldırıya hazırlanan terörist Bağcılar'da yakalandı

Emniyet güçleri teröristin yakalanması için harekete geçti. Titiz bir çalışmanın ardından kaldığı yer tespit edildi. Attığı her adımda ekipler peşindeydi.

Teknik ve fiziki takip sonucu terörist Bağcılar'da saklandığı adreste yakalandı.

Adreste yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ile bir kılıç ele geçirildi.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
 

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DEAŞ İstanbul Terörle Mücadele
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