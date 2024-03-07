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Gündem
AA 07.03.2024 11:30

Cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali Özlem Yılmaz'dan kadınlara çağrı

Cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanı Tuğgeneral Özlem Yılmaz, kadın personel istihdamını önemsediklerini belirterek, "Genç kız kardeşlerimizi subay ve astsubaylar olarak aramızda görmekten duyacağımız memnuniyeti ifade etmek isterim" dedi.

Cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali Özlem Yılmaz'dan kadınlara çağrı

Tuğgeneral Yılmaz, 1997 yılında Kara Harp Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun oldu ve Şırnak'ın Silopi ilçesinde takım komutanı olarak mesleğe başladı.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Personel Plan Subaylığı, Jandarma Genel Komutanı emir subayı yardımcılığı ve farklı birlik ile karargahlarda kadın astsubay birlik komutanlığı ve personel şube müdürlüğü görevlerinde bulunan Yılmaz, 2014 yılında Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı bünyesinde aile içi şiddetle mücadele ve çocuk şube müdürlüğü görevini yürüttü.

Daha sonra çeşitli görevlerde bulunan Yılmaz, 13 Ağustos 2022'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın generali olarak tuğgenerallik rütbesine terfi etti.

Cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali Özlem Yılmaz'dan kadınlara çağrı

"Özellikle kadın subay ve astsubaylarımızın istihdam edildiği birimler kurduk"

Meslek hayatı boyunca kadın ve çocuklara ilişkin önemli çalışmalar yürüten Yılmaz, aile içi şiddetle mücadele ve çocuk şube müdürlüğü görevini yürütürken, en önemli amaçlarının kadınların şiddete maruz kalmamalarına ve çocukların suça sürüklenmemelerine yönelik önleyici çalışmalar yürütmek olduğunu belirtti.

Görev alanındaki konuların çok taraflı ve bütüncül yaklaşım gerektirdiğini ifade eden Yılmaz, "Bu doğrultuda Jandarma Genel Komutanlığı olarak özellikle kadın subay ve astsubaylarımızın istihdam edildiği birimler kurduk." dedi.

Elektronik izleme merkezi faaliyetleri ve KADES gibi uygulamaların da kadınlara tanıtılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürüttüklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde hazırlanan kadına yönelik şiddetle mücadele 4. Ulusal Eylem Planı ve yıllık faaliyet planları doğrultusunda jandarma teşkilatı olarak daima vatandaşımızın yanında yakınında ve yardımında olmaya devam ediyoruz."

Cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali Özlem Yılmaz'dan kadınlara çağrı

"Büyük görev ve sorumluluklar üstlendiğimin farkındayım"

İki yıl önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tuğgeneralliğe terfi ettiğini hatırlatan Yılmaz, çok gururlu olduğunu ve bunun kendisi açısından önemli bir görev olduğunu ifade etti.

Görevini en iyi şekilde yapmak için çalıştığını dile getiren Yılmaz, "Türkiye'nin ilk kadın generali olarak büyük görev ve sorumluluklar üstlenmiş olduğumun farkındayım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu tarihi görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım." dedi.

Generalliğe terfi etmesinin ardından ailesi ve çevresi tarafından mutluluk ve gururla karşılandığını anlatan Yılmaz, aile hayatına zaman ayırmakta zorlanmadığını söyledi.

Ailesinin desteğini her zaman yanında hissettiğini dile getiren Yılmaz, yakınlarıyla geçirdiği vakti etkili ve verimli şekilde değerlendirdiğini belirtti.

Jandarma teşkilatının bir ferdi olmaktan gurur ve onur duyduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığı olarak kadın personel istihdamını önemsiyoruz. Bu kapsamda genç kız kardeşlerimizi subay ve astsubaylar olarak aramızda görmekten duyacağımız memnuniyeti ifade etmek isterim. Ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın hizmetinde görev almak üzere jandarma ailesine katılmalarını bekliyoruz.

Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında güçlü kadının güçlü aileyi, güçlü ailenin güçlü toplumu, güçlü toplumun güçlü Türkiye'yi oluşturacağını hatırlatarak, tüm kadınlarımızın ve jandarma teşkilatındaki kadın personelimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

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Jandarma Genel Komutanlığı
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