Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1915 Olayları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Her iki tarafın da kayıpları ve acıları dikkate alınmalıdır"

Altun, olayların gerçek ve doğru bilgiler ışığında, tarafsız bir şekilde ele alınması gerektiğini savundu.

Türklerin ve Ermenilerin çözemeyecekleri sorun yoktur diyen Altun şunları söyledi:

"1915 Olayları, doğru ve gerçek bilgiler ışığında, siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı ve üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarına dayalı ideolojik okumalardan vazgeçilmelidir.

1915 Olaylarına yönelik yapıcı ve dengeli bir yaklaşımla hareket edilmeli ve sadece bir tarafın görüşleri yerine her iki tarafın da kayıpları ve acıları dikkate alınmalıdır. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 24 Nisan 2019

1915 Olayları'na yönelik yapıcı ve dengeli bir yaklaşımla hareket edilmeli ve sadece bir tarafın görüşleri yerine her iki tarafın da kayıpları ve acıları dikkate alınmalıdır.

800 yıl birarada yaşayan Türklerin ve Ermenilerin bugün sahici bir diyalog yoluyla çözemeyecekleri sorun yoktur. Yeter ki sömürgeci güçlerin ülkemizi sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla tedip etme girişimlerine ve tarihin siyasallaştırılmasına izin verilmesin. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 24 Nisan 2019

800 yıl bir arada yaşayan Türklerin ve Ermenilerin bugün sahici bir diyalog yoluyla çözemeyecekleri sorun yoktur. Yeter ki sömürgeci güçlerin ülkemizi sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla tedip etme girişimlerine ve tarihin siyasallaştırılmasına izin verilmesin."

"ASALA şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz"

Olayların soykırım olduğuyla ilgili hukuki bir karar bulunmadığına dikkat çeken Fahrettin Altun, şunları söyledi:

"1915 Olaylarının soykırım olduğuna ilişkin dünyada siyasi ve akademik oydaşma/hukuki bir karar bulunmamaktadır.

Türkiye’nin 1915 Olaylarına ilişkin çözüm girişimlerini görmezden gelerek, üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarda bulunmaları ve bağlayıcı olmayan kararlar almaları hakikatin açığa çıkarılması çabalarını zora sokmaktadır."

Altun, terör ögütü ASALA'nın katlettiği şehit diplomatları da şu sözlerle andı:

"Ve... #ŞehitDiplomatlarımızıUnutmadık. ASALA terör örgütü tarafından katledilen şehit diplomatlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun..."

Kaynak: TRT Haber