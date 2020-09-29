İbrahim Kalın görüşmede, Türkiye’nin Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklemeye devam edeceği belirtti.

Bölgesel barış ve istikrarın temini için Ermenistan’ın Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Kalın, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiği ifade etti.

Görüşmede, Doğu Akdeniz konusu da gündeme geldi.

İbrahim Kalın, ABD’nin dengeli ve tarafsız bir rol sergilemesi beklentisi dile getirdi.

Türkiye’nin yapıcı tutumu sayesinde gerçekleşen diyalog ve iş birliği sürecinin karşılıksız bırakılmamasının ve desteklenmesinin bölgesel barışa katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

