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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ABD Türk yargısının kararlarına saygı duymalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerikalı FETÖ sanığı Brunson davasıyla ilgili olarak, "ABD devam eden bir dava hakkında keyfi yorumlarda bulunuyor." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ABD Türk yargısının kararlarına saygı duymalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un yasal süreci önemsemeyen açıklamaları kabul edilemez." dedi.

FETÖ sanığı Brunson davasıyla ilgili Bolton'un açıklamalarına tepki gösteren Kalın, "ABD devam eden bir dava hakkında keyfi yorumlarda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

ABD ticareti, vergileri ve yaptırımları kullanarak bir küresel ticaret savaşını amaçlıyor.

Bolton'un ekonomiyi hedef alan açıklamaları, Katar'ın desteği Trump yönetiminin ekonomik savaşta NATO müttefiğini hedef aldığının kanıtı. Türkiye dünyanın geri kalanıyla kısıtlayıcı ve cezai yaptırımlara karşı birlikte çalışacak.

Türkiye'nin ekonomik savaş başlatmaya yönelik bir ilgisi yok ancak sessiz kalamayız.

Kaynak: TRT Haber

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