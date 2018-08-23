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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ABD Türk yargısının kararlarına saygı duymalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerikalı FETÖ sanığı Brunson davasıyla ilgili olarak, "ABD devam eden bir dava hakkında keyfi yorumlarda bulunuyor." dedi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 00:38





