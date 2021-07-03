Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri hakkındaki değerlendirmelerine yer verdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kalın, AB'nin Türkiye ile ilişkileri şekillendirecek vizyondan yoksun olduğunu belirterek, "Neden hiçbir yerde ilerlemeler kaydedemediğimizi merak ediyorum. Bunun nedeni sadece Türkiye olamaz. AB, güçsüz ve plansız" dedi.

İbrahim Kalın, AB Zirvesi'nden çıkan Türkiye'ye ilişkin sonuçları eleştirdi. Bu sonuçların Ankara'nın "beklentilerinin çok altında kaldığını" ifade etti.

AB vaadini yerine getirmedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, AB'nin gelecek üç yıl, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için yıllık yalnızca bir milyar euro verecek olmasını hayal kırıklığı olarak değerlendirdi.

Birlik'in Türkiye ile ilişkileri şekillendirecek vizyondan yoksun olduğunu belirtti.

İbrahim Kalın Eylül ayındaki Zirve'den beklentilerinin de düşük olduğunu anlattı.

Sözcü, eskimiş gümrük birliğinin yeniden müzakere edilmesi ve vize muafiyeti gibi konularda da AB'nin vaatlerini yerine getirmediğini vurguladı.