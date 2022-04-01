Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Rus ve Ukraynalı muhataplarımızla yakın temas sürecek.

10 yıldır Rusya ile gelişen ile ilişkiler bugün Ukrayna krizinde meyvelerini veriyor. Karabağ'da da öyle oldu. Herkes Rusya ile köprüleri atarsa Rusya ile kim konuşacak.

Bizim odaklamamız gereken nokta bir an önce bu savaşın sonlandırılması. Bizim çabamız iletişim kanallarını açık tutarak, iki tarafın güvenini kazanarak ve bunu muhafaza ederek bu çalışmaları yürütmek.

Kiev ve civarında 2 gündür bir rahatlama var ama Ukrayna tarafında bir endişe var. Kalıcı ateşkesin şartları nasıl oluşur bunun takibini yapacağız.

Bu barışın oluşması için kim katkı verebiliyorsa bunu takdirle karşılıyoruz.

Ancak liderler düzeyinde bir görüşme olursa son nokta konulabilir.

Ayrıntılar geliyor...