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Gündem
TRT Haber 25.12.2024 19:25

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle 2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, konuşmasının ardından 2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen isimlere ödüllerini takdim etti.

Buna göre, Bilim Kültür alanında Gönül Tekin, Günay Kut, edebiyat alanında Fatma Karabıyık Barbarosoğlu, müzik alanında Ahmet Özhan, sinema alanında Göksel Arsoy, tiyatro alanında Turan Oflazoğlu, kütüphanecilik alanında Ramazan Minder, zanaatlar alanında Salih Balakbabalar büyük ödüle layık görüldü, Vefa ödülünün sahibi ise Halit Refiğ oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu topraklara aidiyet duyan herkesi baş tacı ediyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan törende hazır bulunan Tekin, Kat, Özhan ve Minder'e ödüllerini verdi.

Erdoğan, vefa ödüllerine layık görülen yönetmen Refiğ’in ödülünü eşi Gülper Refiğ’e, Oflazoğlu’nun ödülünü kızı Gizem Oflazoğlu Akar’a, Balakbabalar’ın ödülünü oğlu Baki Enis Balakbabalar’a takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda ödül sahiplerini tebrik etti. Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine layık görülen sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı tebrik ediyor, Türk sinemasının usta ismi Halit Refiğ’i bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyorum."

 

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