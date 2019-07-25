Cumhurbaşkanı atama kararları ile bazı bakanlıklarda görev değişimine gidildi.

Görevden alma ve yeni görevlendirmelere ilişkin Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'ne Hurşit Ziya Taşkent, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne Kemal Varın Numanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'ne Muammer Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Mehmet Fatih Leblebici, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne Hüseyin Keskin atandı.

Bunların dışında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bir genel müdür, Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir genel müdür ve iki başkan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bir genel müdür ve yedi genel müdür yardımcısı görevlerinden alınarak yerlerine yeni atamalar yapıldı.

Kaynak: TRT Haber