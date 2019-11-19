Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor. Toplantıda, Toplantıda Erdoğan-Trump görüşmesinde ele alınan başlıklar, S-400 hava ve füze savunma sistemleri ile F-35 savaş uçağı konusunda oluşturulan mekanizmanın çalışmaları ele alınıyor.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşamın normalleştirilmesi için atılan adımlar ve yardım faaliyetleri de kabinenin gündeminde. Suriye ve Irak'ın kuzeyi ile yurt içindeki terörle mücadele operasyonları da Kabine gündemindeki diğer başlıklar.

Toplantıda ayrıca İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları da yetki alanlarındaki konulara ilişkin kapsamlı sunumlar yapıyor.

Kaynak: TRT Haber