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Gündem
AA 09.11.2024 14:35

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Çankaya Köşkü'nde toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Çankaya Köşkü'nde toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yılı nedeniyle düzenlenecek anma programları kapsamında ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek. Erdoğan, daha sonra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni binasında düzenlenecek anma töreni programına katılacak.

Çankaya Köşkü'nde Atatürk Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek Erdoğan, ardından Kabine toplantısına başkanlık edecek.

Toplantıda, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımalarının değerlendirilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temaslarının görüşülmesi ve ekonomideki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantıda ayrıca İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarının da masaya yatırılacak gündem maddelerinden olması öngörülüyor.

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10 Kasım Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Enflasyon Mustafa Kemal Atatürk Recep Tayyip Erdoğan
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